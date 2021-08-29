В России выявили 19 286 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в России выявили 19 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 324 (6,9%) случая проходят без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 444 случая, на Санкт-Петербург – 1 318, на Московскую область – 914, на Свердловскую область – 523, на Ростовскую область – 485, на Пермский край – 470, на Воронежскую область – 464.

Всего в России зарегистрировано 6 882 827 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Республике Алтай, Республике Бурятия и Республике Татарстан.

За последние сутки в РФ подтверждено 797 смертей, за весь период пандемии в стране умерли 181 637 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 16 804 человека, за все время – 6 148 250.

Ранее сообщалось, что серьезные последствия могут возникнуть у человека и после легкой формы COVID-19. При проникновении вируса в организм через нос пациент может столкнуться с поражением центральной нервной системы. Это случится после того, как инфекция пройдет через обонятельный нерв.

