Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в эти выходные. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в целом в субботу и воскресенье будет тепло, хотя есть небольшая вероятность кратковременных дождей.

"Сегодня +21…+23, завтра +22...+24 в Москве, потом (в субботу) +23…+25. В воскресенье местами не исключен небольшой, кратковременный дождь. В понедельник без осадков, ночью +10…+15, днем +21...+26. Сегодня северо-западный ветер, умеренный, 5-10 метров в секунду, но уже все стихает, потом – несильный ветер, порядка 2-7 метров в секунду", – сказала она в комментарии RT.

В ближайшие дни в Москве ожидается комфортная погода, по большей части без осадков.

Локальные кратковременные дожди не исключены в воскресенье, 1 сентября. Понедельник будет без осадков.

Ночи уже не такие холодные, как раньше, отметила Макарова. Для конца этой недели характерен большой суточный ход температуры, повышенное атмосферное давление.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в этом году в Москве будет теплая осень и поздняя зима. В этот раз ноябрь будет теплее обычного, учитывая предшествующие теплые месяцы. В 2019 году наступление климатической зимы будет отодвинуто как минимум на конец ноября – начало декабря.

