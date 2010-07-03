Пассажирам севшего в Подмосковье А321 выплатили компенсации

17:50
17:50
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Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Компания "Уральские авиалинии" выплатила компенсации 185 пассажирам экстренно севшего в Подмосковье самолета А321. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"На текущий момент выплатили компенсации 185 пассажирам. Продолжаем сбор заявлений", – сообщили в пресс-службе.
Каждому пассажиру выплатят компенсацию в счет возмещения вреда в размере 100 тысяч рублей.
15 августа Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который выполнял рейс Жуковский – Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех пассажиров эвакуировали.
Причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Межгосударственный авиационный комитет созвал комиссию для расследования причин ЧП и приступил к расшифровке черных ящиков.
Летчикам A321 присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
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