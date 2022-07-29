Голикова заявила об отсутствии резкого увеличения числа госпитализаций в РФ из-за COVID-19

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Резкого увеличения количества госпитализаций пациентов с коронавирусом на фоне подъема заболеваемости в России нет. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Оперштаба.

По ее словам, сейчас главная задача состоит в организации работы таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости. Она добавила, что в регионах есть все необходимые рекомендации.

"При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией", – приводит слова Голиковой ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России наблюдается тревожная динамика роста случаев коронавируса. По его словам, цифры заболеваемости в РФ увеличиваются, как и в других странах. Он подчеркнул, что россиян из-за распространения COVID-19 никто не ограничивает.

