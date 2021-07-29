В Москве выявлено 3 356 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице за последние сутки выявили 3 356 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 984 человека, на ИВЛ находятся 512 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 5 060 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 351 297", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 79 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напоминают, что для борьбы с пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За последние сутки в России выявили 23 270 новых случаев коронавируса. Клинических проявлений не было в 2 136 (9,2%) из них.