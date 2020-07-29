В РФ три тысячи пациентов с COVID-19 находятся в реанимации – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах ИВЛ в настоящий момент находятся три тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Мурашко в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным добавил, что в России сейчас развернуто свыше 156 тысяч коек. По его словам, госпитализированы почти 100 тысяч пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19.
"В целом в реанимационных отделениях на аппарате искусственной вентиляции легких сегодня находятся три тысячи пациентов", – уточнил глава Минздрава РФ.
Кроме того, Мурашко отмечал, что вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19.
В России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673. В Москве зафиксирован 671 случай.
Ранее ученые назвали лучшую маску для защиты от коронавируса. Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных.
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