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Общество

10:44

Художник из Екатеринбурга сжег гигантскую надпись Future на пустыре

общество

Художник из Екатеринбурга поджег гигантскую надпись Future

Художник из Екатеринбурга Тимофей Радя сжег гигантскую надпись Future на пустыре.

Он поджег ее на фоне заката. Буквы в процессе горения разваливались.

"Огонь должен жечь", – написал художник в соцсетях.

Он поблагодарил всех, кто помогал ему в реализации проекта. Также он сказал спасибо тем, кто мог бы помешать его работе, "но не успел".

Ранее коммунальщики в Санкт-Петербурге закрасили портрет поэта Иосифа Бродского на стене напротив его музея-квартиры. После этого местные художники нарисовали граффити, где Бродский был изображен со знаменитым бардом Владимиром Высоцким.

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