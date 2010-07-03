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Москва 24

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02:25

Более 32 километров дорог отремонтировали в Красногорске

общество транспорт дороги авто

02:25

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Красногорске с начала сезона по региональной программе софинансирования было отремонтировано 162 тысячи квадратных метров автодорог. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу администрации ГО.

"Общая протяженность отремонтированных дорог составила более 32 километров. Благодаря опережению графика, округ может рассчитывать на вторую волну субсидирования", – рассказал заместитель главы администрации по вопросам транспорта и связи Всеволод Волосевич.

Сообщается, что в планах ведомства – ремонт еще порядка 10 муниципальных дорог. В ближайшее время начнется ремонт в деревне Тимошкино и на улице Чапаева в микрорайоне Опалиха. Работы будут проводиться за счет средств муниципального бюджета.

"Всего в 2019 году будет отремонтировано более 35 километров автомобильных дорог", – заключил Всеволод Волосевич.

Ранее москвичам стало известно, что движение на некоторых улицах столицы будет ограничено или полностью перекрыто. Изменения будут действовать до понедельника.

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общество транспорт дороги авто

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