Олимпийский чемпион Немов провел тренировку для участников движения "За Собянина"

Четырехкратный олимпийский чемпион и российский гимнаст Алексей Немов провел тренировку для участников движения "За Собянина". Мероприятие состоялось на в "Лужниках". Спортсмен рассказал участникам движения о том, как держать себя в хорошей форме.
"Перед каждой тренировкой необходима разминка, чтобы "разогреть" мышцы и суставы. После этого уже можно приступать к базовым упражнениям", – цитирует Немова ТАСС. Гимнаст подчеркнул, что приседания, подтягивания и другие базовые нагрузки в ежедневном формате помогают отлично себя чувствовать.
По итогам тренировки Немов выразил надежду, что участники зарядились позитивной энергией, отметив, что у многих улучшилось настроение. Спортсмен пообщался с участниками мероприятия и провел автограф-сессию.
Движение "За Собянина" запустилось в начале июня 2018 года, когда писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов запустили одноименный сайт.
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