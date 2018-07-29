Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице и Московской области до конца дня 29 июля. Это связано с высокой вероятностью гроз, ливней и усиления ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По данным сотрудников метеослужы, "погода потенциально опасна".
Ранее в подмосковном главке МЧС предупредили жителей региона о сильных дождях, грозах и ветре скоростью 12−17 метров в секунду до 15:00 воскресенья.
В случае резкого ухудшения погоды в ведомстве рекомендовали не прятаться под деревьями, на остановках общественного транспорта или у рекламных щитов. Водителям, в свою очередь, посоветовали парковать автомобили подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Также сообщалось, что за минувшие сутки в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков.
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности
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