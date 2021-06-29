Большинство россиян отказались разделять детскую одежду по гендерным цветам

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Большинство родителей в России выступили против гендерных цветов в одежде детей. Речь идет о розовом цвете для девочек и синем для мальчиков. Исследование провел бренд детской одежды детей LOLOCLO совместно с "Институтом Общественного Мнения Анкетолог", сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что данную идею не поддерживают 56,1% опрошенных. При этом 22,2% респондентов высказали противоположное мнение.

Большинство родителей (82,8%) опираются на качество материалов и предпочитают покупать одежду из натуральных тканей премиального качества. Лаконичную, минималистичную одежду выбирают 50,1% родителей. 75,1% опрошенных считают стильной детскую одежду без принтов.

Ранее актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров выбрали одежду для своего полета на МКС. Речь идет об экипажных сменных комбинезонах.

