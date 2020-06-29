Детский омбудсмен считает, что запертых в квартире матерью детей вернут в семью

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пять детей, которые были заперты матерью в квартире в Москве, могут вернуться домой уже 9 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Ольгу Ярославскую.
Она рассказала, что пообщалась с детьми и матерью. Женщина, по ее словам, произвела на нее хорошее впечатление, в том числе омбудсмен оценила условия проживания детей в квартире. При этом Ярославская отметила, что семья находится в трудной жизненной ситуации и им требуется материальная помощь.
"К большому сожалению, мама никому не доверяет, не просила помощи ни у кого. Я спросила, неужели некому было посидеть с детьми. Она ответила, что просила помощи у бабушки, но та отказала, а у чужих людей спросить не решилась", – объяснила омбудсмен.
Она добавила, что мать детей уже осознала содеянное и просит быстрее вернуть ей детей. Омбудсмен подчеркнула, что не имеет права вмешиваться в работу следственных и судебных органов, однако уточнила, что свой отзыв о женщине она оставит.
Ярославская сказала, что сейчас дети находятся в медицинском учреждении в одной палате, они ежедневно созваниваются с мамой. Сами дети, по ее словам, в хорошем расположении духа.
"Дети совершенно не выглядят, как обиженные и угнетенные. Они тоже сожалеют и надеются, что все будет с мамой хорошо", – заключила Ярославская.
Ранее сообщалось, что женщина уехала на несколько дней на дачу, оставив детей одних в запертой квартире. О случившемся правоохранители узнали от соседей, услышавших крики о помощи. После инцидента было возбуждено уголовное дело.
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