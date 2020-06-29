Танк Т-34 выставили на продажу в Москве

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Москвич опубликовал в Сети объявление о продаже советского танка Т-34-85, сообщает "Газета.ру".

В сообщении указывается, что боевая машина прошла полную реставрацию и была демилитаризована. Стоимость боевой машины не указана.

"Продается ходовой советский средний танк Т-34-85, после полной реставрации, оригинал, демилитаризован. Готовый участник парада Победы", – говорится в сообщении.

Ранее этот же пользователь выставлял на продажу систему залпового огня "Катюша". Он оценивал ее в 5,2 миллиона рублей.

Танк Т-34 является символом Великой Отечественной войны, самым массовым средним танком, который использовался во время войны. Его серийный выпуск начали в 1940 году.

