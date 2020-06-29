Вход в парк "Зарядье" ограничат 1 и 2 июля из-за концерта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В "Зарядье" ограничат вход для посетителей в связи с проведением онлайн-концерта Дениса Мацуева 1 и 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

2 июля с 10:00 и до окончания онлайн-концерта будет ограничен проход на Большой луг и дорожки к нему от Гастрономического центра и Заповедного посольства, Большой и Малый амфитеатры и подходы к ним от Китайгородского проезда и с улицы Варварка, а также ландшафты под Стеклянной горой.

Проход на эту территорию также ограничат 1 июля с 10:00 на время проведения монтажных работ и репетиции. Попасть в парк можно будет со стороны Москворецкой набережной и от Васильевского спуска, а также с улицы Варварка через Патриаршее подворье.

2 июля пианист Денис Мацуев выступит с онлайн-концертом в парке "Зарядье". В мероприятии примут участие Юрий Башмет, Хибла Герзмава и другие. Выступление участников концерта можно будет посмотреть в интернете.

Работа части павильонов "Зарядья" возобновилась с 25 июня. Сам парк начал принимать горожан еще раньше. Павильоны не работали в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.