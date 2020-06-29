Эксперт рассказал, какую воду следует пить

Фото: depositphotos/andrei_77
Питьевая вода, которую правильно выбрали, способна не только утолить жажду, но и принести пользу организму. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал автор книг о лечебных минеральных водах Александр Назаров.
По его словам, при покупке бутилированной воды нужно обратить внимание на то, где ее добыли. Максимально полезна вода, добытая из артезианских скважин с уже присутствующими в ней природными элементами.
Назаров отметил, что не стоит покупать воду, которая была кондиционирована или очищена.
"Да, в нее добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля-матушка, ничто заменить не может. На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала", – подчеркнул специалист.
Эксперт напомнил о том, что есть и лечебная вода, которую пьют по назначению врача. Назаров подчеркнул, что минеральные лечебно-столовые воды нужно принимать за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые – за 30 минут до еды и через два и три часа после еды.
Ранее эксперты Роскачества выяснили, что вода из-под крана хотя и соответствует нормативам СанПиН, но уступает по качеству бутилированной. В частности, речь идет о содержании в водопроводной воде нитратов, нитрит-ионов, аммиака и повышенной альфа-активности, указывают в Роскачестве.
Что касается воды в бутылках, то у пяти торговых марок нарушений выявлено не было. В некоторых образцах Роскачество также отметило повышенное содержание натрия и недостаток кальция и магния.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: