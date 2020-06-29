Эксперт рассказал, какую воду следует пить

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Питьевая вода, которую правильно выбрали, способна не только утолить жажду, но и принести пользу организму. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал автор книг о лечебных минеральных водах Александр Назаров.

По его словам, при покупке бутилированной воды нужно обратить внимание на то, где ее добыли. Максимально полезна вода, добытая из артезианских скважин с уже присутствующими в ней природными элементами.

Назаров отметил, что не стоит покупать воду, которая была кондиционирована или очищена.

"Да, в нее добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля-матушка, ничто заменить не может. На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала", – подчеркнул специалист.

Эксперт напомнил о том, что есть и лечебная вода, которую пьют по назначению врача. Назаров подчеркнул, что минеральные лечебно-столовые воды нужно принимать за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые – за 30 минут до еды и через два и три часа после еды.

Ранее эксперты Роскачества выяснили, что вода из-под крана хотя и соответствует нормативам СанПиН, но уступает по качеству бутилированной. В частности, речь идет о содержании в водопроводной воде нитратов, нитрит-ионов, аммиака и повышенной альфа-активности, указывают в Роскачестве.

Что касается воды в бутылках, то у пяти торговых марок нарушений выявлено не было. В некоторых образцах Роскачество также отметило повышенное содержание натрия и недостаток кальция и магния.

