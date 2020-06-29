В Совфеде оценили возможность замены дипломной работы стартапом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с Москвой 24 оценила возможность выпускников вузов предоставлять вместо дипломной работы свой стартап. По ее мнению, эта идея востребована временем.

"Я думаю, что это очень интересно. Востребованная временем идея. Неслучайно сегодня она в определенном количестве вузов отработана. Уже сегодня многие вузы в кооперации с крупнейшими предприятиями, с малым бизнесом, с конкретными площадками индустриальными с такими подходами работают", – считает Гумерова.

Сенатор пояснила, что реализованные стартапы станут реальным показателем, как студент может применить свои знания на практике.

"Что такое дипломная работа? Это когда заявляешь, что ты готовый специалист, а здесь ты уже можешь на деле показать, что твои идеи, твои подходы востребованы, это и будет доказательством твоей компетенции, показателем твоего уровня и объема знаний. Как ты их можешь применять на практике", – заявила Гумерова.

Она считает, что сегодня экономика заинтересована в нестандартных подходах к решению определенных задач и работе над конкретными проектами. Руководители крупных предприятий нуждаются в людях, которые могут воплотить в жизнь свои изобретения, применить на практике свои подходы.

"Сегодня мы понимаем, что из-за ситуации с тем же коронавирусом, с эпидемиологической ситуацией, когда экономика, малый бизнес, бизнес были в определенной стагнации. Очень важны сейчас такие интересные, креативные, нестандартные решения. Мне видится, что именно в таких проектах они будут рождаться", – уверена член Совета Федерации.

Ранее стало известно, что с 2021 года в 40 вузах страны выпускники смогут вместо дипломной работы предоставлять на рассмотрение аттестационной комиссии свой стартап. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В ведомстве считают, что это позволит студентам сразу привлечь инвестиции в их собственный проект, а не просто получить диплом.

Разработка и реализация программы обучения абитуриентов и преподавателей университетов в подготовке стартапов в качестве выпускной квалификационной работы предусмотрены программой "Цифровая экономика". В учебных заведениях уверены: опыт подобной работы соотнесет вузовское образование с потребностями рынка.