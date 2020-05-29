В Подмосковье отменили запрет на посещение кладбищ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье сняли запрет на посещение кладбищ. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Отмечается, что обязательным условием при ослаблении ограничений является соблюдение гражданами социальной дистанции.

"Андрей Воробьев подписал постановление, с 29 мая ослабляющее режим ограничений: отменяется запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции", – сообщается в Telegram-канале губернатора.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах по открытию кафе и ресторанов. Он отметил, что в период с 1 по 7 июня текущего года точки питания еще останутся закрытыми. Это сделано для безопасности граждан, пояснил губернатор.

При этом в Московской области с пятницы откроют парки для свободного посещения. Также с 1 июня в регионе станут доступны центры госуслуг для физических лиц.

В Подмосковье с 1 июня будут доступны парки, МФЦ и строймагазины

18 мая глава Подмосковья заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе. Воробьев выразил надежду, что в ближайшее время в области будет зафиксирован спад по числу новых случаев коронавируса.