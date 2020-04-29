Дистанционное обучение для студентов российских вузов продлили до 11 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Студенты российских вузов продолжат обучаться дистанционно до 11 мая. Соответствующий приказ размещен на сайте министерства науки и высшего образования России.

Согласно тексту документа, в учебных заведениях сохраняется дистанционный формат обучения, который был введен в середине марта.

Помимо этого, такой формат работы также распространяется и на сотрудников учреждений.

Накануне стало известно о том, что московские школьники не будут учиться в период с 1 по 11 мая. Такое решение было принято на фоне того, что в столице до 11 мая продлили режим повышенной готовности. В том числе дни с 6 по 8 мая были объявлены нерабочими.

Также сообщалось о возможности проведения госэкзаменов в техникумах и колледжах в онлайн-режиме. Соответствующий проект был предложен министерством просвещения РФ.