Мосгордума поддержала введение ограничений на проведение шумных работ

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В Мосгордуме прокомментировали введение ограничений на проведение шумных работ в многоквартирных домах в период режима самоизоляции. Депутат МГД Мария Киселева поддержала эту инициативу, передает Агентство "Москва".

"В то время, пока мы вынуждены находиться дома, некоторые граждане действительно начинают делать полноценные ремонты, создавая невыносимый шум в течение целого дня. Режим самоизоляции сам по себе дается непросто, но постоянные громкие звуки за стенкой ситуацию только усугубляют", – отметила она.

Киселева добавила, что в сложившейся ситуации многие работают удаленно из дома, а шум от ремонта мешает трудовой деятельности. В связи с этим ограничение временного интервала для проведения ремонта стало важным решением, уверена депутат.

Ранее в Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах. Согласно указу Сергея Собянина, проводить шумные ремонтные работы можно только в течение четырех часов в будни в периоды с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. В субботу, воскресенье и дни официальных праздников шуметь нельзя.