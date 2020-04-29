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Общество

15:59

Резервный срок проведения итогового сочинения перенесли на 25 мая

общество образование

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила о переносе резервного срока проведения итогового сочинения. Его напишут 25 мая, говорится на сайте Рособрнадзора.

"Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Более 99,5% выпускников 2020 года уже успешно прошли эту процедуру и получили "зачет", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что, если 25 мая не получится провести итоговое сочинение в отдельных регионах страны, Рособрнадзор определит другую дату. Время и дата зависят от эпидемиологической ситуации.

За последние сутки в РФ подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусом. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. Всего в России зарегистрировали 99 399 случаев COVID-19.

Ранее стало известно, что госэкзамены в техникумах и колледжах могут провести в режиме онлайн.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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