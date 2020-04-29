ИД "Аргументы и факты" станет главным партнером "Бессмертного полка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Издательский дом "Аргументы и факты" станет главным партнером акции "Бессмертный полк", которая в этом году проходит в онлайн-формате.

"Для нас большая честь стать партнером всенародного шествия "Бессмертный полк" в этом году, дать дополнительную возможность нашей огромной федеральной и зарубежной аудитории зарегистрироваться на привычном им информационном ресурсе и пройти в онлайн-режиме в едином строю героев и освободителей Отчизны", – рассказал гендиректор издания Руслан Новиков.

Он отметил, что тема войны и подвига народа сейчас больше всего волнует читателей, при этом, по его словам, наибольший отклик у пользователей вызывает цикл спецпроектов о войне "75 лет Победе".

Чтобы принять участие в онлайн-шествии, необходимо зарегистрироваться на сайтах 2020.polkrf.ru, aif.ru, polk.press, sber9may.ru или в разделе miniapp в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает сайт "Аргументы и факты".

Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Видеошествие выведут на 200 медиаэкранов по Москве.

Технически шествие будет представлять из себя видеоряд фотографий ветеранов войны. Он будет формироваться автоматически на основе базы данных. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.

16 апреля Владимир Путин распорядился перенести подготовку и проведение парада Победы на Красной площади из-за эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение о переносе парада далось Путину непросто.