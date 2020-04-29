Криминолог раскритиковал обновленный портрет магазинных воров в период COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий научный сотрудник государственного Научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, криминолог Юрий Антоян не согласился с выводами экспертов о новом сводном портрете магазинного вора. Об этом сообщает ИА "НСН".

Ранее эксперты BIT и NtechLab указали, что в период ограничений из-за коронавируса усредненный образ подразумевает мужчину 30-35 лет в медицинской маске, ворующего недорогой алкоголь, а также хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия.

"Что касается новых магазинных воров, то это скорее только отдельные случаи. Невозможно сказать, что это массовое явление. По повышению преступности также пока еще нет достоверных данных, нужно смотреть спустя более значительный отрезок времени", – объяснил Антоян.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации наиболее вероятные правонарушения – это конфликты внутри семей или корыстно-насильственные действия. Он объяснил это действующими ограничениями на передвижение.

Ранее в Совете Федерации предложили создать в регионах горячие линии по оказанию психологической помощи для граждан, находящихся на самоизоляции. По мнению председателя комитета по социальной политике Инны Святенко, данная мера поможет россиянам справиться с семейными конфликтами.

