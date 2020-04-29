Сервис подачи заявления на пособие по безработице запустили на портале госуслуг

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Регистрацию на получение пособия по безработице открыли на Едином портале госуслуг. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Минкомсвязь России.
"Минкомсвязь России запустила на ЕПГУ сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости", – объявили в пресс-службе.
В ведомстве также определили перечень граждан, которые могут воспользоваться услугой. В него вошли те, кто был уволен, прекратил предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность, закрыл регистрацию самозанятости или ищет работу впервые.
Кроме того, важный критерий подключения – наличие подтвержденной учетной записи на Едином портале госуслуг.
Согласно действующим правилам, уволенные до 1 марта и имеющие менее 26 недель трудовых отношений за последний год до признания безработными, а также уволенные более года назад получают 1,5 тысячи рублей пособия. Эту сумму также дополняют районным коэффициентом.
Ранее в Москве был определен порядок доплат к пособию по безработице для семей с детьми. Дополнительные средства в размере 3 тысяч рублей выделят на каждого ребенка. Деньги зачислят к пособию одного из родителей или опекунов.
Для получения выплаты необходимо внести в заявку на признание безработным копию свидетельства о рождении ребенка. Если пользователь уже был признан безработным ранее, то документ нужно прикрепить в личном кабинете.
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