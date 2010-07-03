В Москве пройдет Российский международный форум по протоколу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Первый Российский международный форум по протоколу состоится 27 и 28 мая на площадке Инновационного центра "Сколково" в Москве. За два дня проведут 15 специализированных сессий, панельных дискуссий и мастер-классов по протоколу, этикету и имиджу.
В качестве докладчиков и модераторов в форуме примут участие представители протокола президента и правительства РФ, а также главы и сотрудники протокольных служб международных организаций, государственных ведомств и бизнес-структур. Они обменяются опытом и обсудят вопросы развития профессиональных навыков сотрудников протокольных служб, подготовки кадров и повышение общей культуры в сфере протокола и этикета.
Форум пройдет при активной поддержке фонда "Сколково". Его оператором выступает компания IQ Protocol.
Подробная информация представлена на официальном сайте форума.
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