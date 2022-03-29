В Москве госпитализировали 199 человек с COVID-19 за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в Москве госпитализировали 199 человек. Об этом сообщает столичный Оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19.

Выздоровели еще 1 333 пациента. В общей сложности количество вылечившихся пациентов достигло более 2,5 миллиона человек. На ИВЛ находятся 100 пациентов.

Еще 708 человек заразились COVID-19 за сутки. Скончались 23 пациента.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном всплеске "Стелс-Омикрона". Специалист отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.

