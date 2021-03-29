Россияне составили портрет идеального начальника

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Идеальным начальником для большинства жителей РФ является мужчина в возрасте 34–45 лет, профессионал, обладающий стратегическим мышлением, лидерскими качествами и умением выстраивать отношения в коллективе. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Kelly Services.
Отмечается, что большая часть респондентов, которые приняли участие в опросе (51%), заявили, что предпочитают демократичный стиль руководства. Кроме того, 30% опрошенных выбрали аналитический подход к управлению. Также 6% отметили, что им нравится авторитарный стиль управления. Порядка 13% считают самым эффективным ситуационный или комбинированный подход.
Согласно результатам опроса, мужчины чаще женщин предпочитают руководителя мужского пола (69%). Жители России также перечислили наиболее негативные характеристики начальника. Ими стали высокомерие, грубость, отсутствие такта и чрезмерный контроль. Более половины респондентов (51%) рассказали, что им нравится руководить людьми и у них есть амбиции в построении карьеры.
Ранее генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, представители каких поколений чаще всего занимают высокие должности в компаний.
По ее словам, работодатели в РФ предпочитают отдавать ключевые позиции представителям таких поколений, как Y и X – возрастным группам от 30 и от 40 лет. Более молодые граждане, не достигшие 25 лет, имеют меньше шансов получить высокую должность из-за неспособности принимать решения самостоятельно, уточнила специалист.
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