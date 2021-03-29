Москвичи решат, куда направить депутатскую зарплату собравшегося в Госдуму Нифантьева

Фото: телеграм-канал "Евгений Нифантьев"

Член ОП РФ Евгений Нифантьев заявил, что зарплаты депутатов ГД резко контрастируют с доходами рядовых россиян, которые отдают за них голоса. По словам общественника, он готов отказаться от получения зарплаты в федеральном парламенте в случае избрания.

"Я готов отказаться от зарплаты депутата ГД РФ в случае моего избрания. Если это все произойдет, то тогда, по моим подсчетам, за пять лет работы в Госдуме получится сэкономить более 20 миллионов рублей", – написал Нифантьев в Itelegram. Как считает общественный деятель, на сэкономленные деньги получится установить порядка 20 хоккейных коробок или 500 уличных тренажеров.

Как заметил член Общественной палаты Российской Федерации, в непростой экономической ситуации в стране разрыв между ежемесячным доходом в 10, а то и в 12 раз является несправедливым.

"Хотел бы добавить, что отказ от зарплаты – это мой личный выбор и я его ни в коем случае никому не навязываю, но для себя решил, что нужно сделать именно так", – отметил Нифантьев.

Как лучше распорядиться зарплатой депутата Государственной думы, решат сами жители, заключил член ОП.

Ранее депутат МГД Александр Козлов сообщил, что Москва сможет успешно провести выборы в сентябре 2021 года, так как она уже отработала алгоритм онлайн-голосования. Как уточнили в Центризбиркоме, в сентябре 2021 года голосование может длиться трое суток.