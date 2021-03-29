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Общество

11:47

Еще 844 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столичные врачи вылечили еще 844 пациента от коронавируса за сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего количество жителей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 942 036. В Москве за последние 24 часа зафиксировано 1 612 новых случаев заражения коронавируса. Кроме того, госпитализированы 632 человека.

В Москве скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 8 711 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 1 144 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия входит в тройку лидеров по числу проведенных тестов на COVID-19.

По ее словам, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.

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