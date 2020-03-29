В медцентр в Коммунарке вернули сбежавшую пациентку с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Женщина с подтвержденным коронавирусом, сбежавшая из медцентра в Коммунарке, задержана и помещена обратно в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Она пришла домой на Профсоюзную улицу, по дороге ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В настоящее время она найдена и помещена обратно в больницу в Коммунарке", – говорится в сообщении.

Как уточняется, у пациентки заболевание протекает в легкой форме.

26 марта сообщалось, что правительство РФ предложило внести новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся несоблюдения режима карантина. Так, за нарушение самоизоляции планируют карать штрафом в размере от 150 до 300 тысяч рублей для граждан и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – для юридических лиц. Такие взыскания установят для тех, чье нарушение карантинного режима повлекло за собой не только заражение, но и смерть гражданина. Должностные лица за подобное правонарушение должны будут заплатить от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что более 500 человек в России уже привлекались к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. О необходимости пресечения легкомысленного отношения к безопасности окружающих ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.