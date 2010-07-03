Прием заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия" продлится до 10 апреля

Прием заявок на ХVI Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" продлится до 10 апреля. Победителей конкурса назовут в июне на площадке Петербургского международного экономического форума.
Как сообщается на сайте проекта, конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования проводится в целях привлечения молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел. Участники конкурса – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет из всех субъектов Российской Федерации (студенты, аспиранты, молодые предприниматели и специалисты, молодые общественные деятели и ученые).
В 2019 году конкурс проходит в новом формате по 19 профильным номинациям, среди которых такие номинации как: "Моя семья", "Моя педагогическая инициатива", "Мой родной язык", "Моя страна", "Мои открытые университеты", "Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах", "Мой дом", "Мой город", "Архитектурный образ моей малой родины" и другие.
Конкурс будет проходить в несколько этапов. Первый этап – прием конкурсных проектов (до 10 апреля 2019). Этап 2 – работа экспертов по оценке конкурсных проектов (апрель 2019). Далее состоится очный этап (май - июнь 2019) в рамках которого на пройдет награждение на площадке Петербургского международного экономического форума (июнь 2019). После чего будет проходить обучение и поддержка авторов проектов – победителей 2019 года, работа с наставниками и партнерами. В числе наставников предприниматели, представители органов государственной власти и местного самоуправления, ученые, финалисты проекта "Лидеры России".
Организаторами конкурса выступают ФГБУ "Российская академия образования", АНО "Россия – страна возможностей" совместно с Общероссийским союзом общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
В 2019 году всероссийскому проекту "Моя страна – моя Россия" исполняется 16 лет. Проект родился в Рязани в 2003 году на первом Всероссийском семинаре-совещании по развитию молодежного парламентаризма. Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте проекта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.