Прием заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия" продлится до 10 апреля

Фото: http://www.moyastrana.ru

Прием заявок на ХVI Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" продлится до 10 апреля. Победителей конкурса назовут в июне на площадке Петербургского международного экономического форума.

Как сообщается на сайте проекта, конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования проводится в целях привлечения молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел. Участники конкурса – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет из всех субъектов Российской Федерации (студенты, аспиранты, молодые предприниматели и специалисты, молодые общественные деятели и ученые).

В 2019 году конкурс проходит в новом формате по 19 профильным номинациям, среди которых такие номинации как: "Моя семья", "Моя педагогическая инициатива", "Мой родной язык", "Моя страна", "Мои открытые университеты", "Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах", "Мой дом", "Мой город", "Архитектурный образ моей малой родины" и другие.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Первый этап – прием конкурсных проектов (до 10 апреля 2019). Этап 2 – работа экспертов по оценке конкурсных проектов (апрель 2019). Далее состоится очный этап (май - июнь 2019) в рамках которого на пройдет награждение на площадке Петербургского международного экономического форума (июнь 2019). После чего будет проходить обучение и поддержка авторов проектов – победителей 2019 года, работа с наставниками и партнерами. В числе наставников предприниматели, представители органов государственной власти и местного самоуправления, ученые, финалисты проекта "Лидеры России".

Организаторами конкурса выступают ФГБУ "Российская академия образования", АНО "Россия – страна возможностей" совместно с Общероссийским союзом общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В 2019 году всероссийскому проекту "Моя страна – моя Россия" исполняется 16 лет. Проект родился в Рязани в 2003 году на первом Всероссийском семинаре-совещании по развитию молодежного парламентаризма. Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте проекта.