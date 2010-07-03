Жители столичной многоэтажки объявили войну магазину во дворе

Собственники квартир многоэтажки на Перовской улице не хотят мириться с магазином на первом этаже. Они утверждают, что товар выгружают прямо под окнами, вопреки дорожным знакам и санитарным нормам, сообщает телеканал Москва 24.

Чтобы спастись от незваных гостей, жильцы поставили забор и не выдали ключи сотрудникам магазина. Однако это не помогло: замок вскоре спилили и во дворе вновь появились фуры.

Убирать ограду запретил глава районной управы. Тогда работники супермаркета решили навязать свои правила.

"Мы одно звено отпилили и повесили свой замок. Не смогли найти ключи. Мы хотим завести товар в свое помещение", – настаивает представитель собственника магазина Алексей Беляев.

Когда ему напоминают, что погрузка товара под окнами жилого дома запрещена, Беляев начинает все отрицать. По его словам, погрузка и провоз товара – разные вещи.

Со слов жителей, фуры разгружали и у другого выхода, который тоже находится во дворе. Там же один раз упала вывеска с названием магазина, которую вопреки запретам снова повесили.

"Магазин выполняет ремонт ни с кем не согласованный, вешает на фасад рекламу, что запрещено. Сзади сделали пристройку, жилищная инспекция была на месте, дала предписание привести все на место. Есть определенные нормы завоза товара, через двор они никак не могут заезжать," – говорит глава управы района Новогиреево Александр Хрулев. Теперь отчаявшиеся жильцы планируют баррикадировать вход.