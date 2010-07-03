Северных оленей запретили отстреливать на Колыме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Магаданской области приостановили выдачу лицензий на отстрел диких северных оленей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Пока мы боремся за восстановление поголовья, выдачу лицензий на дикого северного оленя приостанавливаем. Каждое убийство оленя в Северо-Эвенском городском округе будет считаться браконьерством", – заявил глава региона Сергей Носов.

Как отмечает портал News.ru, запрет на охоту должен помочь оленеводам увеличить поголовье животных. По последним данным, в регионе насчитывается 6872 оленя. Власти считают, что причинами снижения поголовья животных в последние годы стали частые нападения волков, недостаточная вакцинация, а также незаконный отстрел.

В регионе с 2014 года охотникам выплачивают вознаграждения за отстрел хищников. Поощрительные премии за добычу взрослых волчиц установлены в размере 20 тысяч рублей за особь, за взрослых волков-самцов – в размере 15 тысяч рублей за особь.