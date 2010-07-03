Россиянам предложили доплачивать за неудобный график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки, а также неудобный график предложили в министерстве труда и социальной защиты, пишут "Известия".
В ведомстве пояснили, что изменения могут коснуться полицейских, педагогов и журналистов. Высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки также испытывают медики, бухгалтеры, авиадиспетчеры и водители общественного транспорта.
Вопрос о доплатах уже поднимался на совещании, прошедшем 11 марта. Чтобы обязать работодателей платить больше, эксперты разработают методики оценки влияния вредных факторов на здоровье сотрудников. Эти показатели учтут наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
По словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России Виталия Трумеля, перегрузки со временем накапливаются и вредят здоровью. "Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда", – добавил он.
На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал решить вопрос с ненормированным графиком. Чтобы исправить ситуацию, нужно сбалансировать рынок труда, отметил парламентарий.
Сотрудникам с неудобным графиком работы хотят доплачивать
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