Россиянам предложили доплачивать за неудобный график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки, а также неудобный график предложили в министерстве труда и социальной защиты, пишут "Известия".

В ведомстве пояснили, что изменения могут коснуться полицейских, педагогов и журналистов. Высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки также испытывают медики, бухгалтеры, авиадиспетчеры и водители общественного транспорта.

Вопрос о доплатах уже поднимался на совещании, прошедшем 11 марта. Чтобы обязать работодателей платить больше, эксперты разработают методики оценки влияния вредных факторов на здоровье сотрудников. Эти показатели учтут наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.

По словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России Виталия Трумеля, перегрузки со временем накапливаются и вредят здоровью. "Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда", – добавил он.

На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал решить вопрос с ненормированным графиком. Чтобы исправить ситуацию, нужно сбалансировать рынок труда, отметил парламентарий.

