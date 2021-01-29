В России снизились продажи фейерверков и петард в новогодний период

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Продажи пиротехнических изделий в России в декабре 2020 – январе 2021 года упали по сравнению с аналогичным периодом за год до этого. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет платформы фискальных данных "Такском".

Средняя цена на фейерверк в декабре выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его стоимость составила 387 рублей, а продажи упали на 11% в декабре и на 24% в январе.

Петарды в декабре в среднем стоили 88 рублей, а в январе – 81 рубль. Их продажи уменьшились на 17% и на 27% соответственно.

Самыми популярными стали хлопушки. В декабре их продажи увеличились на 2%, а стоимость – на 9%.

Председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин считает, что объемы продаж в названных категориях уменьшились из-за падения доходов населения, которые в свою очередь вызвала пандемия коронавируса. По его словам, клиенты покупали в основном экономные варианты.

"Если средний чек пакета пиротехнических изделий ранее был 3,5 тысячи рублей, то в этом году, могу сказать по собственному опыту, средний чек был 1,5 тысячи, то есть менее 50% от того, что было ранее", – пояснил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо в МЧС России с предложением запретить использование пиротехники рядом с домами и больницами.

Парламентарий считает, что люди не всегда могут правильно оценить скорость и направление ветра при запуске пиротехники. Такая ошибка может привести к очень негативным последствиям для окружающих людей.

