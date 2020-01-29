Соцсети возмутило видео женщины, курившей кальян с детьми

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Интернет-пользователи требуют наказать россиянку, которая разрешила курить кальян своим детям во время отдыха в Египте. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В Сеть попало видео, на котором мать снимает собственного ребенка, курящего кальян. Ролик возмутил пользователей, и теперь некоторые из них готовы написать на женщину жалобу в органы опеки.

Изначально в социальных сетях появилось только фото ребенка с трубкой кальяна в руках, и было непонятно, действительно ли он курил. Опубликованное впоследствии видео изменило мнение пользователей.

Ранее стало известно, что в России готовят поправки, ужесточающие законопроект о регулировании кальянов и электронных сигарет. Их автор, сенатор Валерий Рязанский, предлагает продавать жевательную, сосательную и нюхательную продукцию с никотином исключительно в медицинских целях.

