Соцсети возмутило видео женщины, курившей кальян с детьми

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Интернет-пользователи требуют наказать россиянку, которая разрешила курить кальян своим детям во время отдыха в Египте. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
В Сеть попало видео, на котором мать снимает собственного ребенка, курящего кальян. Ролик возмутил пользователей, и теперь некоторые из них готовы написать на женщину жалобу в органы опеки.
Изначально в социальных сетях появилось только фото ребенка с трубкой кальяна в руках, и было непонятно, действительно ли он курил. Опубликованное впоследствии видео изменило мнение пользователей.
Ранее стало известно, что в России готовят поправки, ужесточающие законопроект о регулировании кальянов и электронных сигарет. Их автор, сенатор Валерий Рязанский, предлагает продавать жевательную, сосательную и нюхательную продукцию с никотином исключительно в медицинских целях.
На женщину, которая курила кальян с маленькими детьми, пожалуются в органы опеки