AP: умер старейший из выживших при нападении на Перл-Харбор

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В Соединенных Штатах на 106-м году жизни скончался Уоррен Аптон, который являлся старейшим из выживших участников нападения японцев на Перл-Харбор в 1941 году и последним выжившим членом экипажа линкора USS Utah. Об этом сообщает агентство AP.

Аптон умер в больнице Лос-Гатоса, штат Калифорния, после вызванных пневмонией осложнений, сказала председатель калифорнийского отделения организации Sons and Daughters of Pearl Harbor Survivors Кэтлин Фарли.

Линкор Utah находился на якоре в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года, когда японская авиация атаковала американскую военно-морскую базу. Аптон рассказывал, что на момент атаки ему было 22 года. От удара торпеды судно накренилось и начало переворачиваться. Аптон вплавь добрался до острова Форд, укрылся в траншее от обстрела с воздуха и через 30 минут был эвакуирован.

В интервью в 2020 году он говорил, что не избегал воспоминаний о случившемся, но переживал утрату товарищей. Тогда в живых остались лишь три члена экипажа линкора, включая Аптона.