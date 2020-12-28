В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/ Софья Сандурская

В Москве скончались 75 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 6 253 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 5 166 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 609 770 человек, число умерших достигло 11 064.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено уже более 79,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,7 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 3 078 035 случаев COVID-19, вылечились 2 471 309 человек, скончались 55 265.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее подчеркнула, что большинство субъектов РФ находятся в стадии стабилизации по уровню заболеваемости COVID-19. При этом она указала, что делать долгосрочные прогнозы не имеет смысла.