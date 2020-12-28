Голикова надеется, что пандемия отступит в 2021 году

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Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что пандемия коронавируса отступит в 2021 году, передает РИА Новости.

По ее мнению, для такой положительной динамики есть все основания.

"Очень надеюсь на то, что с приходом нового года болезнь отступит, мы преодолеем те сложности, которые у нас были в 2020 году. У нас есть все основания эти сложности преодолеть", – заявила вице-премьер.

Ранее главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко выразил мнение, что отступление пандемии коронавируса в России может произойти в конце следующего года. Он отметил, что некоторое ослабление может стать заметно уже к лету 2021 года, поскольку к тому времени успеет привиться весомая часть населения страны.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.