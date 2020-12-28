Голикова надеется, что пандемия отступит в 2021 году

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что пандемия коронавируса отступит в 2021 году, передает РИА Новости.
По ее мнению, для такой положительной динамики есть все основания.
"Очень надеюсь на то, что с приходом нового года болезнь отступит, мы преодолеем те сложности, которые у нас были в 2020 году. У нас есть все основания эти сложности преодолеть", – заявила вице-премьер.
Ранее главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко выразил мнение, что отступление пандемии коронавируса в России может произойти в конце следующего года. Он отметил, что некоторое ослабление может стать заметно уже к лету 2021 года, поскольку к тому времени успеет привиться весомая часть населения страны.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.
Глава Роспотребнадзора назвала сроки завершения пандемии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: