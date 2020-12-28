ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Пенсионном фонде России рассказали, как в стране организуют выплату январских пенсий. Об этом сообщает РИА Новости.
В организации сообщили, что началось авансирование выплат.
"С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", с сегодняшнего дня – в кредитные организации, включая Сбербанк", – заявили в фонде.
Тем, кто получает выплаты через банк, начислят пенсии с 29 декабря. Пенсионеры, которые получают деньги по почте 3-го числа каждого месяца, смогут обратиться за ними 29 и 30 декабря.
С 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику. Кроме того, в ПФР профинансируют доставку средств за праздничные дни января.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что жители РФ смогут выбрать, в какой форме получать пенсию, в том числе в цифровых рублях при введении этого платежного средства.
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