Депутат МГД Метлина призвала пенсионеров быть бдительными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила пожилых людей о появлении мошенников, которые предлагают обработать вентиляцию от коронавируса, сообщает Агентство "Москва".
"В период пандемии москвичи преклонного возраста в еще большей опасности: пенсионеры находятся дома, на самоизоляции, а дети не могут их навещать из страха занести инфекцию, и поэтому не всегда есть возможность оградить своих близких от злоумышленников", – отметила она.
По ее словам, мошенники предлагают "волшебные" лекарства и устройства, продают ненужные услуги и приборы, а теперь еще предлагают обработку вентиляции в квартире от коронавируса и установку специальных фильтров.
"Цены на эти фиктивные услуги уже доходят до 60 тысяч рублей. Однако на деле незваные специалисты прыскают антисептиком в вентиляционные каналы – и не более того. Банальная дезинфекция не стоит и малой толики таких огромных денег", – подчеркнула депутат.
Депутат считает, что пожилым людям нужно проявлять бдительность, так как мошенники хорошо ориентируются в новостях и используют самые актуальные сведения, чтобы попасть в квартиры и навязать ненужные услуги.
При этом доказать, что это мошенничество, довольно сложно, так как подписывается договор, оформляются платежные документы. "Все как у обычных дезинфекторов, только по чудовищным ценам", – подчеркнула Метлина.
Парламентарий попросила пожилых людей оставаться дома и не открывать двери представителям незнакомых служб и сервисов.
"Важно уберечься не только от мошенничества, но и от контактов со злоумышленниками, так как они проходят в день большое количество квартир и общаются с самыми разными людьми", – заключила депутат Мосгордумы.
Ранее столичные полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении шестерых человек. Злоумышленники предлагали пенсионерам вложить деньги в строительство супермаркетов, которые никто не строил.
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