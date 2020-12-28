Еще 5 166 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 5 166 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Таким образом, всего число пациентов, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 609 770 человек.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

Как ранее рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в новогодние праздники горячая линия по коронавирусу продолжит работать в прежнем режиме.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.