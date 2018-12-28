Первое уголовное дело за репосты прекращено после изменений в законе

Тверской СК учел поправки, внесенные в 282 статью УК РФ, и закрыл уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды против местного жителя Сергея Соколова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката, юриста международной правозащитной группы "Агора" Ильнура Шарапова.
По словам защитника, о закрытии дела его уведомил следователь. Адвокат напомнил, что Соколов чуть не стал подсудимым из-за репостов картинок и текстов на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" в период с 11 декабря 2015 по 6 августа 2017 года. В опубликованных фрагментах нашли признаки возбуждения ненависти и вражды.
Дело Соколова стало первым, которое закрыли после частичной декриминализации статьи 282 по закону, подписанному Владимиром Путиным накануне.
Закон, инициированный главой государства, предусматривает декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ. Прежде она предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Теперь за такие деяния не будут привлекать к уголовной ответственности.
Наказание ждет только тех, кто совершил нарушение в течение года после привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния. Это касается, в том числе, и ответственности за репосты.
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