Небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве в пятницу

Никита Симонов

Предстоящим днем в столичном регионе ожидается облачная, умеренно морозная погода с повышенным содержанием в воздухе кислорода, сообщает портал "Метеоновости".

Местами время от времени будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит 7-5 градусов мороза, в области до минус 10 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду.

Атмосферное давление немного подрастет и к середине дня достигнет 746 мм ртутного столба.

Высокая влажность воздуха и колебания атмосферного давления остаются факторами риска для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми проблемами.



"Климат-контроль": какой погоды ждать жителям столичного региона к концу недели

Ранее специалисты центра "Фобос" проинформировали москвичей, что на Новый год погода подготовила жителям столицы настоящий подарок. Небольшой минус позволит комфортно проводить время на открытом воздухе, а снег обеспечит праздничное настроение.

По словам синоптиков, Москва такой зимы не видела давно. За последние 17 лет семь раз было так, что в новогоднюю ночь была оттепель, слякоть и каша под ногами. В этот раз все будет иначе.