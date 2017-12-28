Судебные приставы посоветовали заплатить долги перед Новым годом

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Судебные приставы будут дежурить в крупных международных аэропортах с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года. Об этом сказано в сообщении Федеральной службы судебных приставов.
Как уточняет "Газета.ру",
судебные приставы снимают ограничение на выезд за рубеж на следующий день после того, как сведения об оплате задолженности поступили в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
"ФССП России рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату", – посоветовали в ведомстве. Сотрудники службы судебных приставов также пояснили, что оплатить долги можно в онлайн-режиме через "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России.
Кроме того, отмечается, что при возникновении сложностей с вылетом за границу из-за долгов, граждане смогут получить необходимую консультацию при помощи сервиса "Банк данных исполнительных производств" в пунктах пропуска через границу РФ.
По данным ФССП, на 22 декабря действует около 1,7 миллиона постановлений, которые временно ограничивают право должников на выезд за пределы России.
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