Приставов просят создать онлайн-ресурс для проверки ограничения на выезд

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Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России попросили упростить доступ к данным об ограничениях на выезд за рубеж. Правозащитники предложат создать онлайн-ресурс, который помогал бы оперативно узнавать эту информацию.
29 декабря межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита" направит в ведомство соответствующее письмо, сообщает RT. Как пояснили авторы обращения, сейчас на официальном сайте доступна информация только о том, является ли гражданин должником и возбуждено ли против него исполнительное производство. По телефону узнать сведения нельзя – предлагается приехать в ФССП. Но это отнимает много времени, из-за чего меньше шансов успеть погасить долги до выезда из страны, утверждает глава организации Марат Аманлиев.
По его словам, перед каждым выездом за границу нужно отпрашиваться с работы, приходить в отдел судебных приставов, сидеть в очередях, ждать пристава, которого может и не быть по разным причинам. Проверить необходимые данные можно только в два раза в неделю в приемные дни в определенные часы, уточнил Аманлиев.
22 декабря стало известно, что выехать из России на новогодние каникулы не смогут почти 2 миллиона граждан. Средняя сумма долга на человека достигает 561,3 тысячи рублей. По состоянию на 1 декабря, действует около 1,9 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. Общая сумма долгов составляет свыше 1 триллиона рублей.
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