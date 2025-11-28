Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 16:38

Общество

Песня из "Умки" стала любимой колыбельной россиян

Фото: 123RF.com/sergeevaleka

Песня "Ложкой снег мешая" из мультфильма "Умка" возглавила рейтинг любимых колыбельных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, который провел один из медиахолдингов совместно с киностудией "Союзмультфильм" в преддверии Дня матери.

Отмечается, что опрошенные граждане не только составили топ колыбельных, но и высказали свое мнение о популярных образах родителей в мультфильмах и о материнстве в целом. Исследование проводилось с 20 по 25 ноября 2025 года. Участие принимали 34 586 интернет-пользователей.

Песню из "Умки" выбрали 31% респондентов. На втором месте – "Спят усталые игрушки", которую отметили 26% опрошенных. А колыбельную "Баю-баюшки-баю" – 20% россиян.

Сравнивая своих матерей с героинями мультфильмов, чаще всего опрошенные отмечали, что их мама напоминает Белую Медведицу – маму медвежонка Умки (34%). На втором месте оказалась мама Дяди Федора из "Простоквашино" (23%). На третьем – мама-обезьянка из мультфильма "Осторожно, обезьянки!" (21%).

Идеальным "маминым помощником" 61% респондентов назвали Кота Матроскина, сказав, что он практичный и хозяйственный. 22% назвали Дядю Федора, 9% – Львенка из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню". Также в список попали Заяц из "Ну погоди!" (5%) и Карлсон (3%).

Лучшая пара родителей в мультфильмах, по мнению россиян, – мама и папа из "Простоквашино". Так ответили 32%. Второе место заняли Ракша и Акела из "Маугли" (24%), а третье – Заяц и Зайчиха из мультфильма "Мешок яблок" (21%).

Также респонденты рассуждали на тему материнства. 30% назвали одной из самых сложных задач необходимость сохранять самообладание в подростковый период, а 24% – способность находить ресурс для себя.

По мнению 44%, задача мультфильмов – развивать эмоциональный интеллект ребенка. А по мнению 37%, – критическое мышление.

В Москве подготовили праздничную программу в честь Дня матери, который отмечается 30 ноября. Например, школьники и студенты подпишут более миллиона открыток-"маментинок" с самыми теплыми словами. В центрах женского здоровья женщин будут ждать пряники ручной работы, подготовленные городскими колледжами.

Конструктор для создания открыток подготовили ко Дню матери в Москве

Читайте также


общество

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика