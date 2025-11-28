Песня из "Умки" стала любимой колыбельной россиян

Фото: 123RF.com/sergeevaleka

Песня "Ложкой снег мешая" из мультфильма "Умка" возглавила рейтинг любимых колыбельных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, который провел один из медиахолдингов совместно с киностудией "Союзмультфильм" в преддверии Дня матери.

Отмечается, что опрошенные граждане не только составили топ колыбельных, но и высказали свое мнение о популярных образах родителей в мультфильмах и о материнстве в целом. Исследование проводилось с 20 по 25 ноября 2025 года. Участие принимали 34 586 интернет-пользователей.

Песню из "Умки" выбрали 31% респондентов. На втором месте – "Спят усталые игрушки", которую отметили 26% опрошенных. А колыбельную "Баю-баюшки-баю" – 20% россиян.

Сравнивая своих матерей с героинями мультфильмов, чаще всего опрошенные отмечали, что их мама напоминает Белую Медведицу – маму медвежонка Умки (34%). На втором месте оказалась мама Дяди Федора из "Простоквашино" (23%). На третьем – мама-обезьянка из мультфильма "Осторожно, обезьянки!" (21%).

Идеальным "маминым помощником" 61% респондентов назвали Кота Матроскина, сказав, что он практичный и хозяйственный. 22% назвали Дядю Федора, 9% – Львенка из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню". Также в список попали Заяц из "Ну погоди!" (5%) и Карлсон (3%).

Лучшая пара родителей в мультфильмах, по мнению россиян, – мама и папа из "Простоквашино". Так ответили 32%. Второе место заняли Ракша и Акела из "Маугли" (24%), а третье – Заяц и Зайчиха из мультфильма "Мешок яблок" (21%).

Также респонденты рассуждали на тему материнства. 30% назвали одной из самых сложных задач необходимость сохранять самообладание в подростковый период, а 24% – способность находить ресурс для себя.

По мнению 44%, задача мультфильмов – развивать эмоциональный интеллект ребенка. А по мнению 37%, – критическое мышление.

В Москве подготовили праздничную программу в честь Дня матери, который отмечается 30 ноября. Например, школьники и студенты подпишут более миллиона открыток-"маментинок" с самыми теплыми словами. В центрах женского здоровья женщин будут ждать пряники ручной работы, подготовленные городскими колледжами.

