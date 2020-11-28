Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в субботу, 28 ноября. Об этом сообщает сайт "Метеоновости".

Синоптики уточняют, что днем столичный регион будет находиться в восточной части циклона. В некоторых районах существует вероятность осадков.

"Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -1..+2 градуса.", – заявляется на сайте.

Кроме того, будет дуть юго-восточный ветер порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 754 миллиметра ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 80%", – добавили специалисты.

Уточняется, что нынешняя погода неблагоприятна для людей с признаками кислородной недостаточности. Синоптики рекомендуют избегать переохлаждений.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил сроки прихода похолодания в центральную Россию. Отмечалось, что температура вернется в пределы климатической нормы.