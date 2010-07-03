Адвокат объяснила, зачем нужен законопроект о воспитании детей бабушками и дедушками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Адвокат Виктория Данильченко одобрила инициативу об установлении права ближайших родственников детей участвовать в их воспитании. Об этом эксперт заявила в разговоре с Москвой 24.

"Законопроект касается, скорее всего, спорных семейных отношений. Например, родители живут раздельно. Один из родителей, с которым живет ребенок, уезжает в командировку и оставляет его со своими ближайшими родственниками. Но ведь у нас дети могут проживать только с папой или мамой", – объясняет Данильченко.





Виктория Данильченко адвокат Другая сторона может приехать и забрать ребенка от бабушки, потому что считается, что родственник (бабушка) удерживает, поскольку не является ни мамой, ни папой. Родитель официально пишет, что дает распоряжение оставить детей у бабушек или дедушек до своего приезда.

По словам адвоката, такая мера поможет избавить от правовых проблем, когда "вторая сторона приезжает с полицией и забирает ребенка".

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об установлении права ближайших родственников детей участвовать в их воспитании. Об этом рассказала зампред парламентского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Депутат предложила дополнить Семейный кодекс положением о том, что дети с согласия родителей могут находиться под надзором у бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев и сестер.

Действующее законодательство не отражает "традиционные для нашего общества представления о воспитании детей", в котором бабушки и дедушки активно участвуют, считает автор инициативы.

Сейчас законными представителями ребенка являются только родители, поэтому кратковременное оставление детей с родственниками находится вне правового поля, отмечает парламентарий.

При этом назначение бабушки или дедушки в качестве временных опекунов и попечителей происходит по той же процедуре, что и в отношении посторонних для ребенка людей. Такую ситуацию необходимо исправить, заключила Костенко.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов призвал наказывать родителей в том случае, если они будут запрещать детям видеться с близкими родственниками, или в случае отказа в передаче ребенка после развода. Документ предусматривает штраф до пяти тысяч рублей или арест на срок до пяти суток.



Соболева Илона