В России растет число благотворительных онлайн-платежей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне стали чаще совершать онлайн-переводы на благотворительность. За год таких денежных переводов стало почти на 80% больше. Об этом сообщает "Газета.ру".

Больше всего денег граждане переводят фондам, оказывающим поддержку социально незащищенным группам населения: инвалидам, сиротам, а также пожилым людям. Средняя сумма платежа в текущем году снизилась, составив чуть больше 700 рублей. В минувшем году россияне переводили в среднем больше тысячи рублей. При этом общее число жертвователей выросло.

Почти в два раза меньше денег граждане переводят на защиту природы и животных. Размер пожертвований в этой категории несколько вырос на фоне летних пожаров в Сибири.

Эксперты отмечают, что старшее поколение чаще всего поддерживает религиозные организации, а молодые люди предпочитают жертвовать деньги на помощь бедным и инвалидам.

По данным фонда Charities Aid Foundation, самыми щедрыми являются жители Мьянмы. В пятерку лидеров также вошла Великобритания, Мальта, Таиланд и Нидерланды. Наиболее скупыми на пожертвования оказались жители Йемена и Грузии.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут поздравить подопечных благотворительных фондов с Новым годом в рамках благотворительной акции "Добрый Новый год". Более 110 мастер-классов организуют в культурных центрах всех городских округов с 2 по 8 декабря.

