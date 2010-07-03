Ученые рассказли об опасных бактериях в квартирах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американские ученые назвали опасные места в квартире, где скапливается больше всего бактерий, передает портал "Мир 24".

В ходе научной деятельности, специалисты взяли образцы из ноздрей, подмышек и паха людей, которые жили вместе с детьми, прошедшими курс лечения от стафилококка. Также были взяты образцы и у домашних животных. Результаты показали, что у половины людей и трети животных были обнаружены бактерии.

Стафилококк нашли на дверных ручках холодильника, смесителях для раковины, столешницах в ванной, простынях, полотенцах, выключателях света, телефонах, компьютерных клавиатурах и мышках.

Специалисты отметили, что обычно бактерии передаются от человека к человеку, однако в некоторых случаях источником заражения является среда, что указывает на рецидивы у лечащихся от инфекции.

Чтобы избежать заражения, ученые советуют не забыть мыть руки с мылом или дезинфицирующим средством. Кроме того, рекомендуется дважды в день чистить зубы и отказаться от приема ванны в пользу душа.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности кухонных губок, которые могут содержать до 350 бактерий разных типов. В частности, в кухонных губках были выявлены колиформные и стафилококковые бактерии.

В ведомстве заявили, что основными источниками распространения инфекций считаются раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, кухонные принадлежности, мусорные ведра, а также комбайны, мясорубки, блендеры и миксеры.

